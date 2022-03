LPI-G: Körperverletzung

Gera (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde an der Straßenbahnhaltestelle Wintergarten in Gera ein Stromkasten stark beschädigt. Der Täter konnte unerkannt flüchten, die Strafanzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

