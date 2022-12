Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - Steit in Asylunterkunft - Zeugen zu Verkehrsvorfall auf der B 14 gesucht

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen-Neustadt: Streit in Asylunterkunft eskaliert

Am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr wurden der Polizei Streitigkeiten in der Asylunterkunft in der Straße Bahnhofsplatz mitgeteilt, bei denen auch Messer zum Einsatz gekommen seien. Zudem sollen Schussgeräusche hörbar gewesen sein. Aufgrund des gemeldeten Sachverhaltes wurde die Asylunterkunft mit mehreren Streifenbesatzungen aufgesucht. Vor Ort wurden zwei leicht verletzte Bewohner der Unterkunft, die offensichtlich am Streit beteiligt waren, angetroffen. Einer der Männer führte mehrere Messer mit sich. Ein dritter Bewohner, der nach aktuellem Kenntnisstand auch in den Streit involviert war, wurde in der Unterkunft nicht angetroffen, jedoch wurden mehrere Hülsen von Schreckschusspatronen aufgefunden. Die beiden Männer im Alter von 25 & 27 Jahren wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Korb: Zeugen nach Verkehrsdelikt auf B14 gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen nach einem Vorfall am Dienstagnachmittag auf der B14 auf Höhe der Anschlussstelle Schwaikheim. Der Fahrer eines silbernen Smart befuhr die rechte, der Fahrer eines schwarzen Mercedes die linke Fahrspur in Richtung Backnang. Hierbei sollen sich die Autofahrer gegenseitig behindert haben, zudem soll es zu einer Beleidigung unter den Autofahrern gekommen sein. Zeugen, die die Situation wahrgenommen haben und entsprechende Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier Winnenden in Verbindung zu setzen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Dienstagabend in einem Wohnhaus in der Krakauer Straße zu einem Schmorbrand in einem Sicherungskasten. Die Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Fellbach: Fahrzeugbrand

Am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht fing ein Pkw Mercedes, der in der Salierstraße zur Einmündung Stauferstraße geparkt war, an der Fahrzeugfront Feuer. Die örtliche Feuerwehr war zum Löscheinsatz mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften ausgerückt. Am Fahrzeug entstand lettzlich ein Totalschaden, der auf ca. 50.000 Euro beziffert wurde. Die Polizei Fellbach hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Anwohner oder Passanten, die zu dem Geschehen Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

