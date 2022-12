Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Waiblingen: Bei Einbruch Sparschein entwendet

In der Nacht zum Dienstag wurde in der Straße An der Talaue das Kassenhaus eines Wanderzirkuses aufgebrochen und daraus ein Sparschein mit Spendengeldern entwendet. Am Kassenhaus wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. Hinweise auf die unbekannten Diebe wird nun von der Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 erbeten, die die Ermittlungen zum Vorfall übernommen hat.

Fellbach: Streifenwagen bei Unfall beschädigt

Ein 56-jähriger Dacia-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr die Mozartstraße. An der Kreuzung zur Cannstatter Straße hielt er zunächst an der Stoppstelle an, um die Kreuzung anschließend zu queren. Dabei übersah er einen Streifenwagen der Polizei, der die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgarter Straße befuhr. Bei der anschließenden Kollision blieben die Insassen unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Auenwald: Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Autofahrerin beschädigte am Montag gegen 11.30 Uhr beim Ausparken gegenüber einer Bäckerei in der Talstraße einen geparkten Pkw Ford S-Max. Die Verursacherin war gegen die Heckklappe des Pkw Ford gestoßen und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um ein größeres Auto gehandelt haben, ähnlich eines SUV, mit einer auffälligen lachsorangen Lackierung. Unfallzeugen werden nun gebeten, sich zur Klärung der Verkehrsunfallflucht mit der Verkehrspolizei Backnang unter Tel. 07904 94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell