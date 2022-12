Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

In der Hauptstraße wurde zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein parkender schwarzer 1-er BMW beschädigt. Der Verursacher hinterließ bei seiner Flucht rund 6000 Euro Sachschaden.

In der Einhornstraße beschädigte am Dienstag gegen 11.45 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines Opel Zafira mit schweizer Zulassung auf dem Parkplatz einer Bäckerei einen Ford Transit. An diesem entstand 2000 Euro Schaden. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt. Hinweise nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Bopfingen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Aalener Straße beschädigte ein Unfallflüchtiger einen Peugeot 206. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 9.30 Uhr ereignete, hinterließ der Verursacher rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter Telefon 07362/96020 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Schaden entstanden bei einer Unfallflucht an einem VW Golf Plus, der zwischen Montag, 10 Uhr und Dienstag, 11 Uhr am Straßenrand des Finkenweges abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell