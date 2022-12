Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Klein-Lkw fuhr sich unter Eisenbahnbrücke fest

Weinstadt: (ots)

Kurz vor 9 Uhr ereignete sich in der Cannonstraße ein Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw befuhr aus Richtung B 29 kommend die dortige Unterführung und missachtete dabei die Höhenbegrenzung, weshalb das Fahrzeug unter der Eisenbahnbrücke stecken bleib. Am Fahrzeug entstand bei der Kollision Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro; an der Brücke selbst blieb der Schaden gering. Die Bahnstrecke war bis zur näheren Verifizierung bis ca. 10.15 Uhr nicht passierbar. Der Klein-Lkw muss abgeschleppt werden, wobei der Verkehr bislang einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell