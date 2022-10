Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Pedelecs; Verletzter Mann aufgefunden; Brand einer Gartenhütte

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Hochwertige Pedelecs gestohlen (Zeugenaufruf)

Drei hochwertige Pedelecs sind am vergangenen Wochenende in Bad Urach gestohlen worden. Zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, acht Uhr, entwendete ein Unbekannter in der Elsachstraße ein hinter einem Carport verschlossen abgestelltes Elektrorad der Marke Cube Reaction Hypride One in der Farbe schwarz/blau. Nur unweit entfernt wurden am Montag, zwischen sieben Uhr und 18.30 Uhr, zwei braune Pedelecs aus einer Garage in der Mauchentalstraße gestohlen. Beide baugleichen Fahrräder sind von der Marke Haibike. Alle drei Fahrräder haben einen geschätzten Wert von insgesamt knapp 10.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob die Diebstähle den gleichen Tätern zuzurechnen sind. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 07125/946870 entgegen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Verletzter Mann aufgefunden (Zeugenaufruf)

Ein verletzter Mann ist von der Polizei in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Nabern aufgegriffen worden. Anwohner der Brühlstraße hatten gegen 3.30 Uhr der Polizei einen vor einem Wohnhaus herumschreienden Mann gemeldet. Im Zuge der Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim konnten die Beamten wenig später in der Nähe der Zehntscheuer in der Kirchheimer Straße eine Person antreffen, auf die die abgegebene Beschreibung passte. Der 33-Jährige, der schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen aufwies, wurde vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und stationär aufgenommen. Noch ist unklar, wo sich der Mann, der nicht aus dem hiesigen Raum stammt, vor seinem Aufgreifen aufgehalten und wie er sich die teils blutenden Verletzungen zugezogen hat. Nach derzeitigen Ermittlungen ist ein Sturzgeschehen nicht auszuschließen. Da der Verletzte bisher nicht wesentlich zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen konnte, kann derzeit aber auch eine vorausgegangene Straftat nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht daher noch Zeugen, denen in der Nacht zum Dienstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, was mit der verletzten Person in Zusammenhang stehen könnte. Dies könnte zum Beispiel die Beobachtung eines betrunken wirkenden, herumschreienden Mannes oder auch eine Auseinandersetzung sein. Der rumänisch sprechende Mann ist ungefähr 175 cm groß und korpulent, hat braune Haare sowie einen braunen Vollbart und war bekleidet mit einer schwarzen Trainingshose, einem schwarzen T-Shirt, einer grünen Trainingsjacke und darüber einer schwarzen Jacke. Hinweise werden unter Tel. 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim erbeten. (ak)

Hirrlingen (TÜ): Brand einer Gartenhütte

Zum Brand einer Gartenhütte in der Waldstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag ausgerückt. Gegen 9.40 Uhr wurden die Rettungsleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es dort auf einer Parzelle in der Kleingartenanlage zum Brand eines Schuppens gekommen war. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte die aus noch ungeklärter Ursache in Brand geratene Außenwand der Laube löschen. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro beziffern. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell