Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Osann-Monzel (ots)

Am Mittwoch, 18.05.2022, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer die L 47, von Klausen in Richtung L 53 (Osann-Monzel) und hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an. Der nachfolgende 52-jährige Skoda-Fahrer bemerkte das Anhalten zu spät und fuhr dem Suzuki-Fahrer auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 EUR. Der 66-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich nachträglich in ambulante Behandlung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell