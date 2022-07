Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Blitzeinschlag verursacht Brand einer Scheune in Hatten

Delmenhorst (ots)

Der Einschlag eines Blitzes hat am Donnerstag, 30. Juni 2022, 23:45 Uhr, einen Brand einer Scheune in der Hornmoorstraße in Hatten verursacht.

Die Scheune, die an das Wohnhaus einer 64-Jährigen und eines 69-Jährigen grenzte, geriet während eines heftigen Gewitters in Brand, nachdem ein Blitz eingeschlagen war. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren schnell vor Ort und konnten ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Trotzdem wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen, da in der vollständig ausgebrannten Scheune mehrere Fahrzeuge und Werkzeuge lagerten. Die genaue Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

An den Löscharbeiten waren rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dingstede, Kirchhatten, Sandhatten, Sandkrug, Bergedorf und Ganderkesee beteiligt, die das Feuer um 02:30 Uhr gelöscht hatten. Vorsichtshalber wurde auch ein Rettungswagen zum Brandort geschickt. Personen wurden glücklicherweise aber nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell