Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.02.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta (OT Langförden) - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Donnerstag, 09.02.2023, 20:00 Uhr, und Freitag, 10.02.2023, 12:00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die beiden Kennzeichen von einem Renault Traffic, welcher in der Straße In den Rieden am Straßenrand stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta -Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 10.02.2022; 13:38 Uhr, befuhr ein 15-jähriger aus Vechta mit seinem Kleinkraftrad (Roller) die Straße Zitadelle in Vechta, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde dem Jugendlichen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Am 10.02.2023 wurde gg 13:;50 Uhr ein 35 - jähriger Lohner, der mit seinem Transporter die Marienstraße in Lohne befuhr kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mögliche Beeinflussung des Fahrzeugführers aufgrund von Betäubungsmittel fest. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am 10.02.2023 wurde in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:30 Uhr in der Marienstraße / Lohne ein Daimler Benz beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz gegenüber dem Kindergarten St. Gertrud abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lohne unter der Telefonnummer 04442-808460 zu melden.

Lohne - Trunkenheitsfahrt

Am 11.02.23 wurde um 02:50 Uhr ein 29 - jähriger Lohne als Führer eines Volkswagens in der Burgstraße / Lohne kontrolliert. Hierbei wird eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe wurde entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell