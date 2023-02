Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

26169 Friesoythe - Verkehrsunfallfluchten

Am Freitag, den 10.02.2023, zwischen 18:10 Uhr und 18:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Beteiligter (vermutlich Kleinbus) die Sedelsberger Straße in Richtung Friesoythe. Zwei PKWs befuhren in dem Zeitraum die Sedelsberger Straße in Richtung Sedelsberg. Aus bislang unerklärlichen Gründen fuhr der Kleinbus in die Fahrspur der beiden entgegenkommenden PKWs, sodass es zur Kollision der Außenspiegel der jeweiligen Fahrzeuge kam. Dadurch entstand an beiden PKWs Sachschaden. Der beteiligte Kleinbus und mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Donnerstag, den 09.02.2023, kam es zwischen 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr auf der Schwaneburger Straße in Friesoythe zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 17- jährige Friesoytherin war mit ihrem Fahrrad auf der Schwaneburger Straße in Richtung Ortskern unterwegs. In Höhe einer dortigen Grundstückszufahrt fuhr ein gelber Kleintransporter rückwärts auf die Schwaneburger Straße. Dabei übersah der Fahrer des Kleintransporters die Fahrradfahrerin. Durch die Kollision verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht und es entstand Sachschaden am Fahrrad. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93160 entgegen.

