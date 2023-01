Polizei Mettmann

POL-ME: Mülleimer brannten aus: Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2301117

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag (31. Januar 2023) sind im Berliner Viertel in Monheim am Rhein zwei Mülltonnen ausgebrannt. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 2:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zur Grünauer Straße gerufen, weil dort zwei auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellte Mülltonnen brannten. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass die Mülltonnen ausbrannten. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann die Polizei eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Hinweise auf Tatverdächtige ergaben sich aber im Rahmen der Fahndung keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Dienstag verdächtige Beobachtungen rund um die Grünauer Straße gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

