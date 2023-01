POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus / Ratingen - 2301113

Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Heiligenhaus ---

Am Samstag, 28. Januar 2023, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Wildenstein in Heiligenhaus. Unbekannte Täter brachen in der Zeit von 15:10 Uhr bis 21:20 Uhr durch das Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Der oder die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und verließen den Tatort anschließend augenscheinlich auf dem Einstiegsweg. Unerkannt flohen sie in unbekannte Richtung. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt, zum Beuteschaden liegen aktuell keine Angaben vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Freitag, 27. Januar 2023, kam es auf dem Fohlenweg in Ratingen-Lintorf zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 17:30 Uhr bis 21:55 Uhr durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie mit bisher unbekannter Tatbeute in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Am Freitag, 27. Januar 2023, kam es auf der Straße Forsthaus in Ratingen-Hösel zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 17 Uhr bis 22:30 Uhr gewaltsam durch ein Kellerfenster in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten der oder die Einbrecher Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt

Am Sonntag, 29. Januar 2023, gegen 17 Uhr, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch an der Straße Steinhausgäßchen in Ratingen-Zentrum. Ein aufmerksamer Bewohner eines Mehrfamilienhauses war durch ein lautes Geräusch auf eine gewaltsam geöffnete Wohnungstür seines Nachbarn aufmerksam geworden. Als er nach seinem Nachbarn rief, antwortete eine fremde Stimme und anschließend flohen vier unbekannte Männer aus der Wohnung seines Nachbarn in Richtung Bechemer Straße. Der 54-jährige Zeuge eilte den flüchtigen Einbrechern nach und informierte zeitgleich die Polizei. Die Beamten konnten einen 19-jährigen Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellen und vorläufig festnehmen. Er wurde nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen. Die Beamten schätzen den an der Wohnungstür entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Zum Beuteschaden konnten zunächst keine näheren Angaben getätigt werden. Die Identifizierung der noch unbekannten Tatverdächtigen ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

