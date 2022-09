Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Flintbek - Ein Bewohner im Krankenhaus

Rendsburg (ots)

Am 21.09.2022 gegen 06.20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz nach Flintbeck Voorde gerufen. In einem Einfamilienhaus in der Straße Am Wald war ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Wehren stand das Gebäude komplett in Flammen. Es wurde sofort die Alarmstufe erhöht, da sich noch Menschen in dem Haus befinden sollten. Ausgerüstet mit Atemschutz gingen die freiwilligen Helfer gegen die Flammen vor. Das Feuer war offensichtlich im Keller ausgebrochen und hatte sich in das Dach ausgebreitet. Zur Brandbekämpfung musste das Löschwasser über mehrere hundert Meter gefördert werden. Rettungskräfte und Notarzt versorgten vier Anwohner. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Kieler Krankenhaus gebracht, die Anderen wurden in Rettungswagen versorgt. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren an dem Einsatz beteiligt. Über die Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse, das unbewohnbare Gebäude wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Flintbek, Böhnhusen und Boksee. 4 RTW, Leitender Notarzt, Org.Leiter, Amtswehrführer, Polizei und KPW.

