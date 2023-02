Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung zum Dammer Carneval

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - ca. 20.000 Gäste feierten ausgelassen "Heiligabend"

Nach zweijähriger Pause wurde am gestrigen Abend ab 21.00 Uhr erstmals wieder mit dem sogenannten "Heiligabend" der Dammer Carneval eingeläutet. Bis 00.30 Uhr war in den Festzelten und Gaststätten in der Innenstadt ein starker Zulauf von Besuchern zu verzeichnen. Nach ersten Einschätzungen hielten sich bis zu ca. 20.000 Gäste in der Innenstadt auf. Ab 03.00 Uhr traten bereits zahlreiche Gäste den Heimweg an, sodass um 05.30 Uhr waren nur noch vereinzelte Besucher zu verzeichnen waren. Alle Zelte und Gaststätten waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossen. Im Hinblick auf die lange Zeit der pandemiebedingten Entbehrungen und der hohen Zahl der Gäste war der "Heiligabend" geprägt von einer besonders friedfertigen und ausgelassen Stimmung aller Feiernden - aus Sicht der Einsatzkräfte eine sehr erfreuliche Bilanz!

Im Folgenden wird auf die der Polizei bislang vorliegenden Strafanzeigen eingegangen:

Am Morgen des "Heiligabend" kam es gegen 05.10 Uhr in einem Festzelt in der Mühlenstraße zum Diebstahl von mehreren Apple IPads, mehreren hundert Gläsern sowie etwas Bargeld. Die IPads wurden zwischenzeitlich wieder aufgefunden.

Zwischen 07.00 Uhr und 08.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in ein Festzelt in der Straße Altes Amtsgericht einzudringen. Hier blieb es beim Versuch. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 100 Euro.

08.10 Uhr kam es in einem Festzelt auf dem Parkplatz der Volksbank zu einem Diebstahl alkoholischer Getränke: Ein Zeuge konnte zwei bislang unbekannte männliche Personen dabei beobachten, wie diese diverse Alkoholika in einen Rucksack steckten. Auf seine Ansprache hin flüchteten sie über den Friedhof in Richtung Marienstraße bzw. Ohlkenbergsweg. Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden: -beide ca. 25 Jahre, -180 cm, -schlank, 1. Täter -Kinnbart -dunkel gekleidet 2. Täter -blau/hellblau abgesetzte Jacke Beide Männer sollen Deutsch gesprochen haben, hatten ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen und trugen jeweils einen dunklen Rucksack.

Um 22.15 Uhr kam es in der Donaustraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil von zwei 17-jährigen und einer 16-jährigen Jugendlichen aus Damme. Ihren Angaben zufolge gerieten sie in der Nähe des dortigen Parkplatzes eines Verbrauchermarktes mit zwei männlichen Jugendlichen in einen Streit. Im Verlaufe dieses Streits sollen die beiden anderen Jugendlichen dann handgreiflich geworden sein. Durch die Schläge seien alle drei leicht verletzt worden. Die beiden Täter lassen sich wie folgt beschreiben:

- ca. 16 bis 18 Jahre alt - einer im Matrosen Kostüm - einer im Super Mario Kostüm - beide sprachen Deutsch mit Akzent

Gegen 23.55 Uhr wurden die Beamten in der Großen Straße auf einen leicht verletzten 19-Jährigen aus Damme aufmerksam, welcher mitteilte, von einer ihm nicht bekannten männlichen Person geschlagen worden zu sein. Ursächlich hierfür sei gewesen, dass er zunächst von einer ihm fremden weiblichen Person stark angerempelt worden sei. Aus Reflex habe er diese Person weggeschubst. Die männliche Begleitung der Frau habe ihn daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die weibliche Person sowie auch ihre Begleitung sei daraufhin geflüchtet. Der Beschuldigte kann folgendermaßen beschrieben werden:

- ca. 18 Jahre alt, - ca. 1.80 cm - 1.85cm groß, - blond-braune, gelockte Haare, - schlanke Statur.

Um 23.50 Uhr wurden drei Einsatzkräfte von einem 28-jährigen Steinfelder aus einem Auto heraus beleidigt, während diese sich in einer Verkehrskontrolle befanden. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und eine Strafanzeige gefertigt.

Gegen 02.50 Uhr kam es in der Großen Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung: Im Rahmen eines Streits kam es zwischen einem 40-jährigen Mann aus Nortrup und drei Männern im Alter zwischen 22 und 33 Jahren, wohnhaft in Ankum bzw. Bersenbrück, zu einer körperlichen Auseinandersetzung, im Zuge derer die Beschuldigten auf den 40-Jährigen einschlugen und -traten. Alle vier Beteiligten waren stark alkoholisiert. Die Atemalkoholwerte ihrer Alkoholkontrollen lagen zwischen 1,85 und 2,25 Promille.

Im Verlaufe der Nacht wurden zudem diverse Fundsachen auf der Polizeistation Damme abgegeben, u.a. mehrere Geldbörsen, Bundespersonalausweise und auch Smartphones.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den vorgenannten Sachverhalten machen können, oder persönliche Gegenstände vermissen, werden gebeten, sich unter Tel.: (05491) 999360 mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell