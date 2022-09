Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchsdiebstahl in Tabledancebar

Bild-Infos

Download

Baumholder (ots)

In der Zeit von Sonntag, 25. September, 6.30 Uhr, bis Montag, 26. September, 13.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Aufhebeln eines rückwärtig gelegenen Fensters einer Tabledancebar in der Bahnhofstraße in Baumholder Zutritt zum Tatobjekt.

Im Inneren der Gaststätte wurde gezielt ein Spielautomat aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Das Tatobjekt wurde auf gleichem Weg durch die Täter verlassen. Bevor die Täter in das Tatobjekt gelangten, entfernten diese eine Überwachungskamera an der gegenüberliegenden Lagerhalle eines Autohauses. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Bereich.

Ob die Täter zur Flucht ein Fahrzeug nutzten, ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können?

Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion in Baumholder gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell