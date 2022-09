POL-PPTR: Kooperation von Polizeipräsidium Trier, Stadt Trier und Sparkasse Trier - Präventionstage vom 4. bis 6. Oktober 2022

Wasserliesch (ots) - Bisher Unbekannte sind am vergangenen Dienstag, 27. September, in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf Periol" eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei stiegen die Unbekannten zwischen 14 Uhr und 22.40 Uhr in das Haus ein, durchsuchten mehrere Räume und entwendeten ein Elektrogerät. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. Rückfragen bitte an: ...

