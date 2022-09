POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 40. Kalenderwoche

Üttfeld (ots) - Teile eines menschlichen Skeletts wurden am vergangenen Mittwoch, 21. September, in einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in Üttfeld gefunden. Ein Zeuge fand die menschlichen Überreste gegen 18 Uhr, als er in einem Keller des unbewohnten Anwesens nach einer entlaufenen Katze suchte. Sowohl die Identität als auch die Todesumstände sind bisher unklar. Die Kripo Wittlich hat die Ermittlungen dazu ...

