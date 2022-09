POL-PPTR: Einbruch in eine Einfamilienhaus

Konz (ots) - Bislang Unbekannte haben am 4. Mai 2022 in Konz einer Frau mehrere EC-Karten entwendet. Ein Mann hatte die 78-Jährige nach ihrem Einkauf gegen 12.45 Uhr in einem Markt an ihrem Auto im Parkhaus auf dem Saar-Mosel-Platz angesprochen. Er wies sie auf einen dunklen Fleck vor ihrem Fahrzeug hin und bat ihr seine Hilfe an. Die beiden machten sich auf die Suche nach einem möglichen Fahrzeugleck. In der ...

mehr