Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Trickdiebstahl zum Nachteil einer 78-Jährigen

Konz (ots)

Bislang Unbekannte haben am 4. Mai 2022 in Konz einer Frau mehrere EC-Karten entwendet. Ein Mann hatte die 78-Jährige nach ihrem Einkauf gegen 12.45 Uhr in einem Markt an ihrem Auto im Parkhaus auf dem Saar-Mosel-Platz angesprochen. Er wies sie auf einen dunklen Fleck vor ihrem Fahrzeug hin und bat ihr seine Hilfe an. Die beiden machten sich auf die Suche nach einem möglichen Fahrzeugleck. In der Zwischenzeit nahm ein Komplize EC-Karten, die die Frau im Fahrzeug in ihrer Geldbörse verstaut hatte, an sich. Erst mehrere Tage später bemerkte die 78-Jährige den Diebstahl. Mit diesen EC-Karten kam es in der Folge zu zahlreichen Abhebungen von Bargeld und Transaktionen in Trier, Luxemburg und Gelsenkirchen.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Unbekannten möglicherweise gesehen und kann Hinweise geben?

Die Fahndung und Fotos sind hier eingestellt: https://s.rlp.de/qXF9W

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell