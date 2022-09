LPI-J: Hausfassade beschmiert

Jena (ots) - Seine Geldbörse als gestohlen meldete ein 20-Jähriger am Dienstagabend der Polizei in Jena. Der junge Mann befand sich in einer Sporthalle in der Seidelstraße und schloss seine persönlichen Sachen, samt Portemonnaie, im Spind ein. Unbekannte öffneten gewaltsam die Schranktür und erhielten folglich Zugriff auf den Spindinhlat. Nachdem der oder die Täter sich die Geldbörse widerrechtlich angeeignet hatten, verließen sie den Tatort, samt ihrer Beute, in ...

mehr