LPI-J: Betrunken und ausfällig geworden

Weimar (ots) - In Blankenhain wurde am Dienstagnachmittag ein Mann auf einem Cross-Motorrad kontrolliert. Vermutlich ahnte der 32-Jährige bereits, was auf ihn zukommt. Beim Erblicken der Polizisten, hielt er sofort an, stieg ab und schob das Motorrad in eine Garage. Der Kontrolle konnte er dann aber nicht mehr entgehen. Es stellte sich heraus, dass die Cross-Maschine nicht versichert ist und der Blankenhainer auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wurde Anzeige gegen ihn ...

