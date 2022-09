LPI-J: E-Bike entwendet

Mattstedt (ots) - Am 20.09.2022, kurz nach Mitternacht kam es in Mattstedt zu einem Wildunfall. Als gegen 00:55 Uhr ein Reh die Straße überqueren wollte, konnte ein 40ähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Das Tier verendete noch am Unfallort. Der Fahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

