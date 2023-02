Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung zum Dammer Carneval

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Bilanz zum Dammer Carnevalsumzug

Pünktlich um 12.33 Uhr begann am Sonntag, 12. Februar 2023, der traditionelle Dammer Carnevalsumzug, an dem etwa. 200 Gruppen sowie etwa 30 Musikgruppen teilnahmen. Die Personenzahl der aktiven Karnevalistinnen und Karnevalisten dürfte damit insgesamt bei rund 8000 gelegen haben.

Der Umzug setzte sich in der Marienstraße in Bewegung. Die Umzugsstrecke führte zunächst über die Lembrucher und Osterdammer Straße in die Gartenstraße. Von dort ging es weiter in die Steinfelder Straße und über die Große Straße in die Mühlenstraße. Dann ging es über die Lindenstraße in die Große Straße zurück, bevor über die Kolpingstraße, Donaustraße und Hunteburger Straße letztlich in der Wiesenstraße die letzte Etappe erreicht wurde.

Bei 9° Celsius Außentemperatur ließen es sich ca. 30.000 karnevalsbegeisterte Zuschauer nicht nehmen, die Straßen des Streckenverlaufs zu säumen, um die kunstvoll gestalteten Festwagen und ihre Jecken mit gut gelaunten "Helau"-Rufen zu begleiten. Dabei regnete es leider nicht immer nur Konfetti. Zwischendurch setzte auch immer mal wieder etwas Nieselregen ein.

Aus polizeilicher Sicht kam es während des Umzugs lediglich zu volksfesttypischen Ereignissen: Gegen 15.45 Uhr hatte ein 12-jähriger Junge aus Bad Essen im Trubel seine Eltern verloren. Er wurde von den Beamten zur Dienststelle gebracht. Von dort aus konnte telefonisch seine Mutter erreicht werden, die ihn umgehend abholte.

Gegen 17.00 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der Mühlenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Hier dauern die Ermittlungen zum Tathergang derzeit noch an. Am Montag wird es eine gesonderte Meldung mit einem Zeugenaufruf geben.

Um 17.10 Uhr wurde eine eingesetzte Polizeistreife von Passanten angesprochen, welche sich von einem stark alkoholisierten 18-Jährigen aus Damme massiv belästigt fühlten. Nachdem er auf Ansprache nicht reagierte und begann, den Umzug zu stören, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen.

Der Umzug verlief ansonsten ruhig und störungsfrei. Auch der An- und Abreiseverkehr verlief reibungslos. Allerdings verzeichneten die Einsatzkräfte innerhalb der Umzugsstrecke insgesamt fünf Parkverstöße. Die betreffenden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Gegen 17.30 Uhr trafen die letzten Wagen am Endpunkt in der Wiesenstraße ein. Besucher und Akteure begaben sich nach und nach in die umliegenden Festzelte und Gaststätten, um dort ausgelassen weiter zu feiern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell