POL-PDNR: Kirchen - Sachbeschädigung mit hohem Sachschaden; Belohnung ausgesetzt

Kirchen (ots)

In der Zeit vom 21.05.2022, 15.00 Uhr bis 22.05.2022, 16:30 Uhr wurde im Stadtgebiet Kirchen eine Leuchtreklametafel beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter schloss vermutlich mit einer Armbrust einen Pfeil in das Panel des Reklameblocks am Netto-Markt in der Kirchener Innenstadt. Das Panel wurde dabei beschädigt; es entstand Sachschaden von mindestens 5000EUR. Es ist davon auszugehen, dass der Täter an den Tatort zurückkehrte und aus großer Höhe, ca. 5 Meter, den verschossenen Pfeil entfernte. Hinweise an den Polizeibezirksdienst Kirchen oder die PI Betzdorf. Der Geschädigte hat für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen eine Belohnung von 500EUR ausgesetzt.

