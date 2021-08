Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Soforteinsatz der Bundespolizei auf der A17

Breiitenau (ots)

Am 6. August 2021 führten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel Kontrollen auf der A17, im Zusammenhang mit der Neufassung der Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV), durch. Während des Einsatzes wurde in den Nachtstunden bekannt, dass ein LKW mit Trailer auf der A17 teilweise zwei Fahrspuren benötigt und in Fahrtrichtung Prag unterwegs ist.

Unverzüglich begab sich ein mobiles Team in Richtung AS Bad Gottleuba. Der gesuchte LKW wurde unmittelbar darauf festgestellt und sofort zum Rastplatz "Am Heidenholz" abgeleitet. Offensichtlich hatte der Mann keine gesundheitlichen Einschränkungen, da in der Fahrerkabine unter anderem eine geöffnete Flasche Wein lag. Der Fahrer, ein 53- jähriger tschechischer Staatsangehöriger, konnte sich ausweisen und war zunächst fahndungsfrei.

Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,16 Promille und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde weiterhin bekannt, dass der Tscheche einen weiteren LKW auf der Fahrt bis zur Kontrolle vermutlich beschädigte hatte. Der Vorgang wurde zuständigkeitshalber an die Polizei Sachsen übergeben. Der Fahrer der Sattelzugmaschine mit Anhänger muss sich unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell