Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 11. Februar 2023, um 16:55 Uhr fuhr ein 23-jähriger Mann aus Bohmte mit seinem Leichtkraftrad auf der Straße Am Flugplatz, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann aus Bohmte wurde dadurch leicht verletzt.

Lohne - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 13. Februar 2023, um 00.42 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Dinklager Straße mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise. Dies fiel einer Streifenwagenbesatzung auf und sie entschlossen sich, das Fahrzeug aus diesem Anlass zu kontrollieren. Bei der Kontrolle hatten sie dann den Verdacht, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem wurde der Führerschein der 36-jährigen Frau sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 12. Februar 2023, um 05:30 Uhr fuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Neuenkirchen-Vörden in Schlangenlinien in Richtung Vörden. In der Hörster Heide wurde sie nach einem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen durch die Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelecfahrer

Am Sonntag, 12. Februar 2023, 09.00 Uhr befuhr ein 86-jähriger Autofahrer aus Vechta den Dornbusch in Fahrtrichtung Oyther Straße. Als er nach rechts in die Oyther Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit einem 67-jährigen Pedelecfahrer aus Vechta, der von der Oyther Straße in die Straße Dornbusch abbiegen wollte und bereits die Straßenseite gewechselt hatte. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 12. Februar 2023, 12.14 Uhr fuhr eine 45-jährige Autofahrerin aus Nienburg (Landkreis Diepholz) auf einem Parkplatz der Brinkstraße aus einer Parklücke heraus. Hierbei kollidierte sie mit einer 47-jährige Fußgängerin aus Lohne. Die Frau wurde zwischen ihrem Pkw und dem Pkw der 45-jährigen eingeklemmt. Die Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Versucher Einbruch

Zwischen Freitag, 10. Februar 2023, 12.00 Uhr und Samstag, 11. Februar 2023, 5.15 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Wohnung in der Jahnstraße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 10. Februar 2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 23.59 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ausparken einen grauen Ford Fiesta. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Betriebsgelände an der Brägeler Straße in Lohne abgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf 3000,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80843-0) entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Donnerstag, 9. Februar 2023, 21.00 Uhr bis Freitag, 10. Februar 2023, 8.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Schnepfenweg auf das Grundstück eines Wohnhauses und darüber in die unverschlossene Garage. Hieraus entwendeten sie ein mittels Rahmenschloss gesichertes Pedelec des Herstellers Tour Pro Wave 50. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch

Am Freitag, 10. Februar 2023, gegen 1.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen auf ein Betriebsgelände in der Ringstraße ein und verschafften sich Zugang zu einem Container. Dort entwendeten sie einen hydraulischen Oberlenker. Auch von abgestellten landwirtschaftlichen Zugmaschinen wurden weitere Oberlenker abgebaut und gestohlen. Wer hat in Tatortnähe, um den Tatzeitpunkt herum, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 oder die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

