Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schadensfeuer an einem Scheunenkomplex

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Auetalstraße, Montag, 26.12.22, 15.25 Uhr KALEFELD (schw) - Am Montag, 26.12.22, gegen 15.25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand nach Kalefeld, in die Auetalstraße gerufen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen, an ein Wohnhaus grenzenden Scheunenkomplex in Vollbrand feststellen. Durch die unverzüglich durchgeführten Löscharbeiten konnte ein Ausbreiten des Brandes auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Aufgrund der durch den Brand entstandenen starken Beeinträchtigung des Gebäudes konnte eine Begehung der Brandstätte zur Ermittlung der Brandursache bislang noch nicht erfolgen. Erste Befragungen und Ermittlungen schließen jedoch einen technischen Defekt im Bereich des brandbetroffenen Gebäudes nicht aus. Die Schadenshöhe bewegt sich nach ersten Schätzungen in einer Höhe von ca. 750.000,- EUR Im Rahmen der Löscharbeiten verletzten sich zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr leicht. Insgesamt waren sieben Kräfte der Polizei und 130 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell