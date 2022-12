Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflüchtiger Fahrradfahrer

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Domeierstraße. Zeit: Montag, 26.12.2022, 19:30 Uhr. Ein 52-jähriger Einbecker befuhr mit seinem PKW-Mercedes die Domeierstraße und es kam ihm ein Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite entgegen. Zudem fuhr der Radfahrer ohne jegliche Beleuchtung. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu vermeiden, wurde Ausweichmanöver vom PKW-Führer durchgeführt, er stieß jedoch dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW- VW Touran. Der Radfahrer dürfte den Verkehrsunfall mitbekommen haben. Er entfernte sich jedoch unerlaubt und es wurden vom nun Unfallflüchtigen keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Der angerichtete Schaden an den Fahrzeugen wurde auf 10000.- Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nehmen die Polizeidienststellen in Einbeck und Bad Gandersheim entgegen. Aber auch an den Fahrradfahrer ergeht der Hinweis, sich bei der Polizei zwecks Sachverhaltsaufklärung zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell