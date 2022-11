Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunkener geht auf Gastwirt los

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In einem Restaurant am Markt in Kahla wütete Donnerstagabend ein betrunkener 45-Jähriger. Nachdem der Mann die Gäste des Restaurants angepöbelt hatte, forderte ihn ein Mitarbeiter auf, den Laden zu verlassen. Die zur Hilfe gerufenen Polizeibeamten kamen gerade rechtzeitig. Der Mann wollte just in dem Moment auf den Gastwirt losgehen, als die Beamten eintrafen. Da sich der aggressive Wüterich partout nicht beruhigen ließ, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Die Beamten informierte die Ehefrau des Betrunkenen, in deren sichere Hände der Mann übergeben wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und versuchter Körperverletzung rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell