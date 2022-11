LPI-J: Auto aufgebrochen

Jena (ots) - Gleich drei Haftbefehle vollstreckte die Polizei Jena am Donnerstagnachmittag. In allen drei Fällen galt es, eine fällige Geldbuße einzutreiben. Eine 50-jährige Frau aus Jena versuchte selbst nachdem Polizeibeamte sie zu Hause aufgesucht hatten, der Zahlung zu entgehen. Sie weigerte sich, ihren Personalausweis vorzuzeigen und hoffte wohl, so nicht zweifelsfrei identifiziert werden zu können. Doch sie ...

