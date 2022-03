Polizei Düren

POL-DN: Zwei Motorradunfälle in der Eifel

Nideggen/Hürtgenwald (ots)

Leider kamen mit dem schönen Wetter auch schon die ersten folgenreichen Kradunfälle. Zwei Mal wurden die Beamten der Polizei Kreuzau sowie der Rettungsdienst am Donnerstag zu Unfällen unter Beteiligung von Motorradfahrern gerufen.

Gegen 18:50 Uhr befuhr ein 26-Jähriger aus Krefeld mit seiner Maschine die Landesstraße 218 zwischen Vossenack und Schmidt. In einer Rechtskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Ebenfalls am Donnerstag, gegen 17:35 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger aus Langerwehe die Landesstraße 246 von Schmidt in Richtung Brück. Zur gleichen Zeit befuhr ein 62- jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw die Landesstraße 246 aus Brück kommend in Fahrtrichtung Schmidt. In einer Rechtskurve kam der Langerweher mit seinem Krad zu Fall. Sein Fahrzeug rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw des Euskircheners. Der 53-Jährige wurde durch den Sturz verletzt und wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw wurde leicht beschädigt und blieb fahrbereit. Die Feuerwehren Nideggen und Schmidt erschienen vor Ort und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell