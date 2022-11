Übach-Palenberg-Boscheln (ots) - Eine Anwohnerin überraschte am 14. November (Montag) gegen 00.30 Uhr eine unbekannte männliche Person in ihrem auf der Roermonder Straße abgestellten PKW. Diese flüchtete nach Entdeckung in Richtung Blumenstraße. Aus dem Fahrzeug fehlte nach ersten Erkenntnissen ein Handyladekabel. Der Flüchtige war männlich, etwa 15 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und schlank. Er hatte ein ...

mehr