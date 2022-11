Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter im PKW überrascht

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Eine Anwohnerin überraschte am 14. November (Montag) gegen 00.30 Uhr eine unbekannte männliche Person in ihrem auf der Roermonder Straße abgestellten PKW. Diese flüchtete nach Entdeckung in Richtung Blumenstraße. Aus dem Fahrzeug fehlte nach ersten Erkenntnissen ein Handyladekabel. Der Flüchtige war männlich, etwa 15 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und schlank. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet, trug eine Kappe und führte einen Rucksack mit sich. Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen, Telefon 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

