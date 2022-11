POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am frühen Samstagmorgen (12. November) kam es gegen 01.10 Uhr im Schlackerweg zu zwei Brandstiftungen. Unbekannte Täter hatten zunächst einen PKW in Brand gesetzt, der hierdurch an der rechten Fahrzeugseite beschädigt wurde. Einige Meter weiter zündeten die Täter Mülltonnen an, die vor einer Garage standen. Hierbei wurden zwei Tonnen vollständig zerstört. Eine weitere wurde beschädigt, ebenso die Außenwand einer Garage. Rückfragen ...

mehr