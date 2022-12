POL-NOM: Erpressung auf sexueller Grundlage

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Sollingstraße, zwischen dem 24.12.2022, 15 Uhr und dem 26.12.2022, 12:00 Uhr Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte den ordnungsgemäß geparkten PKW einer 50-jährigen PKW-Fahrerin aus Bodenfelde und verließ den Unfallort ohne seine Daten zu hinterlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000 oder an die Polizei Bodenfelde, Tel.: 05572-948520. Rückfragen ...

