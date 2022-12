POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) 30.10.2022 - 23.12.2022 Eine 36jährige Einbeckerin erstattete bei der Polizei in Einbeck Strafanzeige gegen einen 35jährigen Mann aus Nordrhein-Westphalen wegen Nachstellung (Stalking). Die junge Frau hatte für kurze Zeit eine Beziehung mit dem Mann. Nachdem sie diese Ende Oktober beendet hat, stellt ihr der Exfreund in aufdringlicher Art und Weise nach. Ständige Anrufe, Besuche am Wohnort und der Arbeitsstelle sowie Kontaktaufnahmen des ...

