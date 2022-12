POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Northeim (ots) - Samstag, 24.12.2022, 00.45 Uhr, 37154 Northeim, Am Münster Ein 26jähriger befuhr mit seinem PKW in der Nacht zum Samstag die Straße Am Münster in Northeim. Hierbei wurde er durch zwei Beamte des Einsatz-und Streifendienstes der Polizei Northeim im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei dem 26jährigen konnten die Beamten einige körperliche Auffälligkeiten feststellen, die auf eine Beeinflussung durch berauschende ...

