Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld, Kreuzung Auetalstraße/Helleweg, 23.12.2022,13:00 Uhr.

Zu der oben genannten Zeit befährt ein PKW-Fahrer die Straße Helleweg in Kalefeld und quert anschließend die Kreuzung Helleweg/Auetalstraße in Richtung Dögerode. Dabei übersieht er einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Radfahrer kann aufgrund der regennassen Fahrbahn nicht mehr bremsen und stößt mit dem PKW zusammen. Der Radfahrer stürzt daraufhin und verletzt sich leicht am Kopf, sowie an der Hüfte. Schwerwiegende Kopfverletzungen konnten aufgrund des getragenen Fahrradhelmes allerdings verhindert werden.(geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell