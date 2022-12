Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Northeim (ots)

Samstag, 24.12.2022, 12.00 Uhr, 37176 Nörten-Hardenberg, OT Angerstein

Ein 70jähriger Fahrzeugführer verlor aufgrund eines medizinisches Notfalls (vermtl. Herzinfarkt) die Kontrolle über seinen PKW, überfuhr den Gehweg und gerät ins Schleudern. Anschließend kollidierte er mit einem anderen, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten PKW. Der verunfallte Fahrzeugführer konnte durch Ersthelfer an der Unfallstelle aus seinem Fahrzeug geborgen und reanimiert werden. Er wurde danach mit einem Rettungswagen ins Uniklinikum Göttingen verbracht. Die Hannoversche Straße in Angerstraße war zum Zwecke der Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers kurzzeitig voll gesperrt.

