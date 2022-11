Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrecher unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmorgen, 15.11.2022, gegen 03.30 Uhr, wurde in der Vogesenstraße in Rimschweiler eine Anwohnerin durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Bei genauerem Hinhören konnte die Dame feststellen, dass sich offenkundig jemand an der Kellertür, welche zum Garten hinausführt, zu schaffen machte. Zudem waren Stimmen wahrzunehmen. Bei einem Blick aus dem Fenster konnte die Frau drei Personen erkennen, die sich jedoch fluchtartig in Richtung Radweg entfernten, als die Wohnzimmerbeleuchtung eingeschaltet wurde. Die zwischenzeitlich hinzugerufene Funkstreife konnte der drei Flüchtigen, von denen keine genaue Beschreibung vorlag, leider nicht habhaft werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung darum, gerade in der jetzigen dunklen Jahreszeit, wachsam zu sein und verdächtige Wahrnehmungen jederzeit mitzuteilen.|pizw

