POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Freitag, 23.12.2022, 37154 Northeim, Göttinger Straße, 18.40 Uhr

Ein Radfahrer befährt mit seinem Fahrrad den Radweg der Göttinger Straße in Richtung Graf-Otto-Straße. In Höhe der Sparkasse wird an einem dort geparkten Fahrzeug von innen die Beifahrertür geöffnet. Der Fahrradfahrer kann nicht mehr bremsen und stößt gegen die geöffnete Beifahrertür. Bei dem darauffolgenden Sturz verletzt sich der Fahrradfahrer an den Händen und wird mittels RTW ins Krankenhaus nach Northeim gebracht.

