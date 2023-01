POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kindertagesstätte

Heidelberg (ots) - Gegen 02:30 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag meldete ein Zeuge einen Einbruch in ein Firmengelände im Baumschulenweg. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei 19-Jährige feststellen, die, nachdem sie die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erkannten, zu Fuß in unterschiedliche Richtungen flüchteten. Die ...

