Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ergänzung zu den "Blitzeinbrüchen" Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5438722

Am Samstag, 11. Februar 2023, kam es in der Nacht zu zwei "Blitzeinbrüchen" in Mobilfunkgeschäfte in der Langen Straße. Hier konnte nun der Tatzeitraum auf ca. 00.50 Uhr bis 1.00 Uhr eingegrenzt werden. Aufmerksame Zeugen hatten zuvor, gegen 00.45 Uhr, drei verdächtige männliche Personen im Alter von 18 bis 22 Jahren gesehen. Diese saßen zu diesem Zeitpunkt auf einer Bank in Höhe eines Drogeriemarktes bzw. einer Apotheke. Die Zeugen waren weiter in Richtung eines Fast-Food-Restaurant gegangen. Kurz darauf hatten sie einen Knall vernommen. Dann sahen sie die drei jungen Männer in ihre Richtung rennen. Anschließend bogen sie in Richtung Brandstraße ab. Einer der Zeugen verfolgte die drei jungen Männer und konnte sehen, dass diese in einen dunklen Audi A5 einstiegen, welcher an der Ecke zum Rathausweg mit laufendem Motor stand. Das Fahrzeug fuhr dann weg in Richtung Bürgermeister-Winkler-Straße und weiter in Richtung Löninger Straße. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder zu den verdächtigen Personen machen? Welche Geschäfte könnten entsprechende Videoüberwachung haben und die Aufzeichnung zur Verfügung stellen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell