POL-NOM: Online- Betrug/ Warenbetrug

Northeim (ots) - Northeim, Einbecker Landstraße, Dienstag, 28.02.2023, 10:05 Uhr - 12:18 Uhr Northeim (tor) - Durch die Polizei Northeim wurde am 28.02.2023 an der Einbecker Landstraße eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Gemessen wurde der ankommende Verkehr in Richtung stadteinwärts. Es konnten insgesamt zehn Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50 km/h lag die höchstgemessene Geschwindigkeit nach Abzug einer Toleranz bei 73 km/h Rückfragen bitte an: ...

