POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW unterwegs

Einbeck (ots) - EINBECK (rod) Am Dienstag, 28.02.2023, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 21.55 Uhr in der Hansestraße in Einbeck ein 22-jähriger PKW-Fahrer aus Einbeck angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle kam der Verdacht einer Beeinflussung von berauschenden Mitteln auf. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm ...

mehr