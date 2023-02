POL-NOM: Zwei Einbrüche in Praxen

Uslar (ots) - USLAR (js) Sohlinger Stadtweg, 26.02.23, 04.15 h - 04.20 h Am frühen Sonntagmorgen überfielen mehrere unbekannte Männer einen 52-jährigen Mann aus Uslar. Unter Gewalteinwirkung wurden ihm ein Mobiltelefon und Bargeld entwendet. Die Täter benutzten einen dunklen, 4-türigen PKW. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/92600 0 Fax: ...

