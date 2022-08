Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Einbruch in Reisebankfiliale - Täter flüchtig

Frankfurt am Main (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen einen derzeit noch unbekannten Täter, der am Dienstagabend (23. August 2022) in die Reisebankfiliale im Hauptbahnhof Frankfurt am Main eingebrochen ist.

Der Täter verschaffte sich zunächst Zugang zu einer Baustelle an der Rückseite des Bahnhofs und drang von hier aus gewaltsam in die Reisebank ein. Mittels einer Gasflasche, die er mehrfach gegen die Scheibe der Hintertür schlug, gelang ihm das widerrechtliche Eindringen. Anschließend durchsuchte der Mann den Kassenbereich, wobei er durch einen noch vor Ort befindlichen Mitarbeiter der Bank beobachtet wurde. Als auch der Täter den Mitarbeiter bemerkte, flüchtete er ohne Beute durch die aufgebrochene Tür in unbekannte Richtung.

Bei einer durchgeführten Videoauswertung konnten Lichtbilder des Täters gewonnen werden, nachdem aktuell noch gefahndet wird.

Die Schadenshöhe der aufgebrochenen Tür ist u.a. Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

