Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen B 462/ Lkr. Rottweil) Eine leicht Verletzte und 8.000 Euro Sachschaden bei einem Auffahrunfall

Dunningen B 462 (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 8.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Donnerstag, kurz vor 8 Uhr, auf der Bundesstraße 462 passiert ist. Ein 26-jähriger Fahrerin eines Opel Astra war auf der B462 von Rottweil kommend in Richtung Schramberg unterwegs. An der Ausfahrt Dunningen-Ost zur prallte der Mann mit einem vor ihm anhaltenden Audi A4 einer 38-Jährigen zusammen. Diese musste ihren Wagen wegen des bevorrechtigten linksabbiegenden Verkehrs in Richtung Schramberg bis zum Stillstand abbremsen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die Audi-Fahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte die Frau in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Opel entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 5.000 Euro und am Audi auf ungefähr 3.000 Euro.

