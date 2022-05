Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert vier Verletzte (15.05.2022)

Hüfingen (ots)

Vier verletzte Autoinsassen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Sonntag auf der Einmündung der Landesstraße 181 zur Bundesstraße 27 verursacht hat. Ein 58-jähriger VW Polo Fahrer bog von der L 181 auf die B 27 ein und stieß dabei mit einem in Richtung Blumberg fahrenden Audi A 4 eines 80-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie eine 55-jährige Mitfahrerin im VW und eine 74-Jährige Insassin des Audi erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallautos holte ein Abschleppdienst ab. Die Polizei musste die Bundesstraße für die Unfallaufnahme kurzfristig sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell