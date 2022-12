Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl von Dachrinne

Zwischen Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 18.00 Uhr und Dienstag, den 20. Dezember 2022, um 15.15 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen die Kupferdachrinne und ca. 18 Meter Fallrohr eines Vereinsheimes an der Straße Altenend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Verkaufsraum

Am Montag, 19. Dezember 2022, gegen 22.35 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in das Feenhaus an der Vitusstraße ein und entwendeten diverse Dekoartikel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, den 19. Dezember 2022, gegen 19.00 Uhr und Dienstag, den 20. Dezember 2022, um 10.31 Uhr kam es im Bereich des Kreisverkehrs an der Ellerbrocker Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 überfuhr im Bereich einer dortigen Baustelle eine Palette mit Pflastersteinen und beschädigte ein Straßenschild und Absperrbaken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und ließ das verunfallte Fahrzeug zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7400 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, den 20. Dezember 2022, gegen 15.45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Barßeler mit seinem Leichtkraftrad die Lange Straße in Richtung Rhauderfehn und wich dort einer 40-jährigen Frau aus Barßel aus, die mit ihrem PKW von der Straße Auf dem Zetel nach links in die Lange Straße abbiegen wollte. Durch das Ausweichmanöver kam der 78-jährige Mann zu Fall und wurde dabei leicht verletzt.

